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В России 679 тыс. человек остались без света на фоне циклона «Ваня»

Минэнерго: 679 тыс. человек остались без света в разных регионах из-за непогоды
Число тех, у кого нет света из-за ухудшения погодных условий, с обеда выросло более чем на 400 тыс. человек. В последние дни на российские регионы обрушился циклон «Ваня», который спровоцировал аномальные снегопады
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

С отключением электроснабжения из-за непогоды в России столкнулись 679 тыс. человек, следует из данных Минэнерго.

По состоянию на 18:00 мск электричества нет у потребителей:

  • в Ростовской области — 185,5 тыс. человек;
  • в ДНР — 235,4 тыс.
  • в ЛНР — 255,7 тыс.
  • в Псковской области — 1,2 тыс.
  • в Смоленской области — 1,8 тыс.

«Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении министерства.

При этом в 12:00 мск света не было у 272 тыс. человек:

  • в ДНР — 133,4 тыс.
  • в ЛНР — почти 102 тыс. чел.
  • в Ростовской области — около 28 тыс.
  • в Смоленской области — около 4,6 тыс.
  • в Псковской области — около 4,5 тыс.

14–15 декабря на российские регионы обрушился циклон «Ваня», который спровоцировал аномальные снегопады. Большое количество снега выпало на юго-западе Центральной России и на западе Черноземья. Так, к утру 15 декабря в Курской области выпало 81% от месячной нормы, в Орловской — 53%, в Белгородской — 57%.

В Ростовской области несколько дней подряд идет ледяной дождь с мокрым снегом, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Такая же погода наблюдается в ДНР, региональное управление МЧС предупредило о сохранении гололеда вплоть до 17 декабря. В ЛНР до 18 декабря также действует штормовое предупреждение из-за ветра и мокрого снега.

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В Москве, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, выпало рекордное для 15 декабря количество снега за последние сто лет. К концу дня, по его словам, высота сугробов в городе достигнет почти 50 см.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минэнерго отключение электричества непогода снегопад

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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