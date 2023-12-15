В России 679 тыс. человек остались без света на фоне циклона «Ваня»
С отключением электроснабжения из-за непогоды в России столкнулись 679 тыс. человек, следует из данных Минэнерго.
По состоянию на 18:00 мск электричества нет у потребителей:
- в Ростовской области — 185,5 тыс. человек;
- в ДНР — 235,4 тыс.
- в ЛНР — 255,7 тыс.
- в Псковской области — 1,2 тыс.
- в Смоленской области — 1,8 тыс.
«Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении министерства.
При этом в 12:00 мск света не было у 272 тыс. человек:
- в ДНР — 133,4 тыс.
- в ЛНР — почти 102 тыс. чел.
- в Ростовской области — около 28 тыс.
- в Смоленской области — около 4,6 тыс.
- в Псковской области — около 4,5 тыс.
14–15 декабря на российские регионы обрушился циклон «Ваня», который спровоцировал аномальные снегопады. Большое количество снега выпало на юго-западе Центральной России и на западе Черноземья. Так, к утру 15 декабря в Курской области выпало 81% от месячной нормы, в Орловской — 53%, в Белгородской — 57%.
В Ростовской области несколько дней подряд идет ледяной дождь с мокрым снегом, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Такая же погода наблюдается в ДНР, региональное управление МЧС предупредило о сохранении гололеда вплоть до 17 декабря. В ЛНР до 18 декабря также действует штормовое предупреждение из-за ветра и мокрого снега.
В Москве, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, выпало рекордное для 15 декабря количество снега за последние сто лет. К концу дня, по его словам, высота сугробов в городе достигнет почти 50 см.
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