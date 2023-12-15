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В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков

В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, а в ближнем Подмосковье — до 33% от климатической нормы декабря. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объема. В Тушино выпало 8 мм, на Балчуге — 9 мм.

В Московской области больше всего снега выпало в Коломне (13 мм), Наро-Фоминске (15 мм), и Долгопрудном (17 мм). В последнем случае это 33% от всей климатической нормы декабря.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Большое количество снега также выпало на юго-западе Центральной части России и на западе Черноземья. Так, в Курской области выпало 81% от месячной нормы, в Орловской области — 53%, в Белгородской — 57%.

Тишковец отметил, что аномальные снегопады спровоцировал циклон «Ваня». В центре «Фобос» объяснили, что это «активный вихрь, который зародился в Северной Атлантике еще в конце минувшей недели, пронесся по Британским островам, а затем сместился на юг и захватил в свою циркуляцию теплый средиземноморский воздух». Он движется с запада на восток с довольно большой скоростью, поэтому «не успел растратить свои запасы влаги».

По прогнозу синоптиков, за сутки в Москве выпадет рекордное количество осадков — 23 мм, а сугробы вырастут на 12-15 см и достигнут полуметра. Ожидается, что циклон покинет Русскую равнину 16 декабря, после чего в регионе резко потеплеет. В столице 15 и 16 декабря прогнозируется температура в минус пять градусов, а с воскресенья — до плюс одного-двух градусов.

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Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

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