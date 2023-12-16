Суд обязал экс-адвоката Трампа выплатить штраф $148 млн за клевету

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который является фигурантом дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года, выплатит около $148 млн сотрудником избиркома в Джорджии, сообщает CNBC.

Речь идет о двух сотрудницах избирательной комиссии: Руби Фримен и Вандрии «Шай» Мосс, которых Джулиани ранее обвинил в подтасовке результатов выборов в штате. Так, он выплатит штраф в размере $75 млн, а также по $20 млн компенсации и свыше $16 млн за клевету каждой. Сам адвокат назвал эту сумму «абсурдной» и пообещал подать апелляцию.

Джулиани заявил на слушаниях после выборов 2020 года, что Фриман и Мосс на месте подсчета голосов передавали друг другу USB-накопителив рамках схемы, направленной на то, чтобы лишить Трампа победы на выборах. Позже Мосс сообщила конгрессу, что они передавали друг другу конфеты. Это и другие обвинения против них со стороны команды Трампа расследование признало ложными.

Джулиани предъявили обвинение в 13 преступлениях, включая нарушение закона штата о рэкете, участие в различных преступных сговорах и подстрекательство госслужащего к нарушению присяги, в конце августа он договорился о залоге в $150 тыс.

Самому Трампу также предъявлены обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в Джорджии — политик отрицал свой проигрыш на них одержавшему победу Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате. Это не единственное уголовное дело против Трампа, ему также предъявили обвинения:

в сговоре, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;

в хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;

в подлоге финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни, например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг).

В начале августа Трамп заявил, что по всем предъявленным обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.