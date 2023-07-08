Бывшего адвоката Трампа предложили лишить лицензии

Бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани следует лишить лицензии, считают в дисциплинарном комитете адвокатов. Причиной этому, в частности, являются судебные иски в поддержку Трампа во время выборов 2020 года в штате Пенсильвания

Руди Джулиани (в центре) (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Дисциплинарный комитет коллегии адвокатов, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, пришел к выводу, что бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани следует лишить лицензии за «легкомысленные» и «деструктивные» попытки сорвать президентские выборы 2020 года, говорится в отчете комитета.

Дело сосредоточено вокруг роли Джулиани в попытках опровергнуть результаты выборов 2020 года в Пенсильвании, где он сыграл ведущую роль в судебном разбирательстве по этому вопросу в федеральном суде.

«Он утверждал о массовых фальсификациях на выборах, но не имел никаких доказательств этого. <...> Возбуждая судебное преследование по этому разрушительному делу, мистер Джулиани, приведенный к присяге судебный исполнитель, лишился своего права заниматься юридической практикой. <...> Его легкомысленные заявления не только повлияли на суд и вовлеченные стороны, но и угрожали непоправимым ущербом всей нации», — сказано в документе.

Джулиани планирует оспорить выводы комиссии и рекомендованные санкции, заявил Politico его адвокат Барри Каминс. Окончательное решение о лишении его лицензии или другом наказании будет вынесено Апелляционным судом округа Колумбия.

Трамп не раз заявлял, что выборы 2020 года, в которых он уступил нынешнему президенту США Джо Байдену, были сфальсифицированы. В Пенсильвании Трамп также проиграл Байдену. Республиканская партия, от которой баллотировался экс-президент, обращалась в суд из-за того, что в Пенсильвании некоторые бюллетени пришли после закрытия избирательных участков.

Верховный суд удовлетворил требование Республиканской партии Пенсильвании и постановил изолировать часть бюллетеней, которые пришли по почте после закрытия избирательных участков 3 ноября. Республиканцы также подавали иск против властей Пенсильвании. Штаб Трампа утверждает, что правительство штата создало «незаконную двухуровневую систему голосования» на президентских выборах, которая нарушает Конституцию США. Верховный суд в иске отказал.