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Выборы президента США ,  
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Бывший адвокат Трампа договорился о залоге в $150 тыс.

Бывший адвокат Трампа Джулиани договорился о залоге в $150 тыс.
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Выборы президента США
Руди Джулиани
Руди Джулиани (Фото: Dustin Chambers / Reuters)

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который является фигурантом дела о вмешательстве в президентские выборы, договорился с властями о залоге в $150 тыс., сообщил телеканал CNN.

Джулиани было предъявлено обвинение в 13 преступлениях, включая нарушение закона штата о рэкете, участие в различных преступных сговорах и подстрекательство госслужащего к нарушению присяги.

Еще два адвоката Трампа тоже договорились о залоге в размере $100 тыс. с каждого. Сидни Пауэлл предъявлены обвинения в семи преступлениях, в том числе в сговоре с целью фальсификации результатов выборов, Дженне Эллис — в двух преступлениях.

Самому Трампу тоже предъявлены обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия — политик отрицал свой проигрыш на них одержавшему победу Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате. Всего по делу проходят 18 человек.

Трамп договорился об освобождении под залог в $200 тыс. Он предположил, что прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис настояла на залоге из-за ее опасений, что экс-президент сбежит от следствия и суда в Россию.

Всего против Трампа выдвинуты обвинения по четырем делам. Среди них сговор, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;
хранение в резиденции политика во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;
подлог финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни, например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг).

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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