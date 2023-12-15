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Военная операция на Украине ,  
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На Крымском мосту временно перекрыли движение машин

На Крымском мосту временно ограничили движение автомобилей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей, сообщает оперативный канал информационного центра о ситуации на мосту.

Сообщение появилось около 18:03 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб транспортной безопасности.

На Крымском мосту перекрыли движение машин
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Проезд по мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог.

В середине ноября глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Он также напомнил, что там уже произошли два взрыва, и заявил, что будет еще «много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту».

В последний раз российское Минобороны сообщало о попытке атаки на Крымский мост 1 декабря. Тогда ведомство отчиталось об уничтожении украинского безэкипажного катера, который следовал к берегам Крыма. Судно уничтожили около 8:00 мск в западной части акватории Черного моря.

Теги
Крымский мост ограничение движения Крым
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