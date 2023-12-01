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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера у берегов Крыма

Минобороны: авиация уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины у берегов Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российская авиация уничтожила безэкипажный катер, который следовал к берегам Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Судно уничтожили около 08:00 мск в западной части акватории Черного моря, отметили в ведомстве и добавили, что катер был украинским.

Минобороны сообщило об уничтожении флотом катеров ВСУ в Черном море
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов Военно-морских сил (ВМС) Украины в Черном море. Об этом ведомство сообщало, в частности, 14 сентября. Тем же утром министерство сообщило о попытке пяти украинских безэкипажных катеров атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Катера были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, заявили в ведомстве.

22 ноября в западной части акватории Черного моря обнаружили и уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма. 17 ноября авиация Черноморского флота обнаружила в море семь безэкипажных катеров и один катер Willard — с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ), они были уничтожены.

Теги
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