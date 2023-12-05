На Крымском мосту перекрыли движение машин

Движение автомобильного транспорта на Крымскому мосту временно приостановлено, сообщает оперативный канал информационного центра о ситуации на мосту.

Проезд по мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог.

В середине ноября глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Она напомнил, что на мосту уже произошли два взрыва, и заявил, что в будущем будет «много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту».

1 декабря Минобороны России докладывало об уничтожении украинского безэкипажного катера, который следовал к берегам Крыма. Судно уничтожили около 08:00 мск в западной части акватории Черного моря, отметили в ведомстве.





