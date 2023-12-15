Суд в Брянске отменил домашний арест для завхоза школы, где была стрельба
Суд освободил завхоза брянской гимназии № 5 Ларису Католикову из-под домашнего ареста, заменив меру пресечения запретом определенных действий. Об этом сообщили объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
«15 декабря в Брянском областном суде рассмотрена жалоба на постановление Советского районного суда г. Брянска об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Л.В. Католиковой. Мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что апелляционную жалобу подал адвокат обвиняемой. Телеграм-канал «112» уточняет, что ей нельзя приходить в гимназию, общаться с другими фигурантами дела и совершать звонки без разрешения следователя, если речь не идет о вызове экстренных служб.
15 декабря суд также изменил меру пресечения отцу школьницы, открывшей стрельбу в брянской гимназии. Вместо заключения под стражу Дмитрию Афанаскину, обвиняемому в нарушении правил хранения огнестрельного оружия и доведении до самоубийства, был назначен запрет определенных действий. В частности, ему нельзя общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом.
Кроме того, сегодня суд отпустил из СИЗО сотрудницу ЧОП «Экскалибур» Галину Черткову, которая охраняла школу. Ее отправили под домашний арест. Черткову обвиняют в оказании небезопасных услуг, которые повлекли за собой смерть двух и более лиц.
Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря. Тогда 14-летняя школьница пришла на урок биологии с ружьем «Бекас-3» и открыла огонь по одноклассникам. Убив одну девочку и ранив еще пять школьников, она покончила с собой. Ученики гимназии рассказали РБК, что другие подростки — прежде всего мальчики — травили стрелявшую.
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