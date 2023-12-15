Аргентина решила сменить посла в России

Диана Мондино (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Новое правительство Аргентины планирует поменять послов в нескольких странах, включая Россию, сообщает газета La Nacion со ссылкой на постановление главы МИД страны Дианы Мондино.

«Я пишу вам с просьбой подготовить проект административного акта, который предусматривает перевод следующих должностных лиц дипломатической службы страны», — говорится в документе.

Решение коснулось, в частности, постоянного представителя Аргентины в ООН, а также послов в Великобритании, Франции, Ватикане, России, Индии и Эфиопии. Так, из постановления следует, что чрезвычайный и полномочный посол в России Эдуардо Антонио Зуайн должен быть переведен в МИД.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность 10 декабря. После принесения присяги он обратился к сторонникам, сказав, что начинает восстановление страны путем «шоковых» реформ. В его программе — отказ от национальной валюты песо в пользу американского доллара, закрытие Центрального банка, сокращение числа министерств, а также снижение расходов правительства почти вдвое. За четыре дня после инаугурации он воплотил в жизнь одно из своих обещаний, ликвидировав 10 министерств из 18.

Во внешней политике Милей обещал сближение с США и Израилем, понижение уровня взаимодействия с Китаем и Бразилией, а также отказ от вступления в БРИКС. 30 ноября глава МИДа Диана Мондино подтвердила намерение страны не присоединяться к организации.