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Политика ,  
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В нового президента Аргентины бросили бутылку во время инаугурации

В нового президента Аргентины Милея бросили бутылку во время инаугурации

В нового президента Аргентины Хавьера Милея бросили бутылку, когда он садился в автомобиль после принесения присяги в конгрессе, сообщает La Nation.

Стеклянная бутылка, которую бросил человек из толпы, пролетела в нескольких сантиметрах от головы президента и попала в голову его охранника. Он получил небольшой порез шеи, ему оказали помощь врачи из Каса Росада — резиденции главы государства.

Через несколько минут после инцидента Милей попросил остановить машину, в которой он ехал от конгресса в резиденцию, чтобы он мог выйти и поприветствовать собравшихся на улице людей. Возле Каса Росада он также вышел из машины, чтобы погладить собаку породы золотистый ретривер.

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Хавьер Милей

Вскоре полиция установила личность нападавшего — им оказался 51-летний бывший чиновник из города Консепсьон дель Уругуай по имени Гастон Ариэль Мерканзини. Суд постановил арестовать его.

Милей победил на выборах президента Аргентины в ноябре. Он набрал 56%, а его соперник, кандидат от правящей на тот момент коалиции и министр экономики Серхио Масса — 44%.

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Аргентина Хавьер Милей президент бутылка

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