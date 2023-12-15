Из-за шторма на Камчатке пострадали четыре села

Три поселка на Камчатке — Оссора, Карага и Ивашка — оказались подтоплены после шторма в Охотском море, в селе Вывенка нет света, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в телеграм-канале.

«Шторм, обрушившийся на Камчатку, привел к тому, что вода зашла в ряд поселков — Оссору, Карагу, Ивашку. Отдельно отслеживаем ситуацию в Вывенке, где нет электричества, но ситуация под контролем», — написал Солодов.

Также в связи с непогодой на время перекрыли участок дороги Начикинский совхоз — село Усть-Большерецк — поселок Октябрьский в Усть-Большерецком муниципальном районе.

«Проезд закрыт со 115-го по 129-й километр между мысом Левашова и поселком Октябрьским. Движение ограничено в связи с сильным ветром, штормовыми явлениями, ограниченной видимостью и переливом морской водой Октябрьской косы», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

26 ноября на Краснодарский край, Крым, Севастополь и другие южные регионы России обрушился шторм. В районе Новороссийска наблюдался ветер до 22–24 м/с, высота волны достигала 6–8 м. В Крыму из-за шторма порядка полумиллиона человек остались без света. В Краснодарском крае объявляли штормовое предупреждение на несколько дней, в регионе прошли сильные ливни и оползни.

В Крыму из-за шторма пострадали десять человек, один погиб. В Севастополе повреждения получили кровли десятков домов и несколько автомобилей, сотни тысяч человек остались без электричества. При затоплении во время шторма погибли более 500 морских животных Севастопольского морского аквариума-музея.