Оценка ущерба Севастополю от урагана выросла в 8 раз

1 декабря и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов заявил, что ущерб городу из-за непогоды превысил 743 млн руб. Развожаев привел иную оценку — 6,5 млрд руб. Урон Крыму, по данным МЧС, составляет 40 млрд руб.

Последствия шторма в Севастополе, 27 ноября 2023 г. (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

По предварительной оценке, ущерб Севастополю от шторма и урагана составил около 6,5 млрд руб., сообщил на совещании городского правительства губернатор Михаил Развожаев.

Эта сумма в 8,3 раза превышает оценку, которую 1 декабря привел исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Тогда чиновник заявил, что урон многоквартирным домам и объектам коммунальной инфраструктуры составил 743,4 млн руб.

Развожаев сказал, что данные о последствиях урагана передали в федеральные органы власти. «Ждем дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств», — добавил он (цитата по «РИА Новости»). Он пообещал, что компенсации выплатят как физическим, так и юридическим лицам.

Ущерб Крыму от шторма, по оценке регионального МЧС, составил 40 млрд руб.

Шторм и ураган обрушились на полуостров вечером 26 ноября, скорость ветра достигала 40 м/с. Пострадали десять человек, один погиб. В Севастополе из-за стихии повреждения получили кровли десятков домов и несколько автомобилей, сотни тысяч человек остались без электричества. При затоплении во время шторма погибли более 500 морских животных Севастопольского морского аквариума-музея.

В нескольких муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС. В Севастополе 4 декабря действует штормовое предупреждение.