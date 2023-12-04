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Общество ,  
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Оценка ущерба Севастополю от урагана выросла в 8 раз

Развожаев оценил ущерб Севастополю от шторма в 6,5 млрд руб.
1 декабря и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов заявил, что ущерб городу из-за непогоды превысил 743 млн руб. Развожаев привел иную оценку — 6,5 млрд руб. Урон Крыму, по данным МЧС, составляет 40 млрд руб.
Последствия шторма в Севастополе, 27 ноября 2023 г.
Последствия шторма в Севастополе, 27 ноября 2023 г. (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

По предварительной оценке, ущерб Севастополю от шторма и урагана составил около 6,5 млрд руб., сообщил на совещании городского правительства губернатор Михаил Развожаев.

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Эта сумма в 8,3 раза превышает оценку, которую 1 декабря привел исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Тогда чиновник заявил, что урон многоквартирным домам и объектам коммунальной инфраструктуры составил 743,4 млн руб.

Развожаев сказал, что данные о последствиях урагана передали в федеральные органы власти. «Ждем дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств», — добавил он (цитата по «РИА Новости»). Он пообещал, что компенсации выплатят как физическим, так и юридическим лицам.

В МЧС оценили ущерб Крыму от урагана в почти ₽40 млрд
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ущерб Крыму от шторма, по оценке регионального МЧС, составил 40 млрд руб.

Шторм и ураган обрушились на полуостров вечером 26 ноября, скорость ветра достигала 40 м/с. Пострадали десять человек, один погиб. В Севастополе из-за стихии повреждения получили кровли десятков домов и несколько автомобилей, сотни тысяч человек остались без электричества. При затоплении во время шторма погибли более 500 морских животных Севастопольского морского аквариума-музея.

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В нескольких муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС. В Севастополе 4 декабря действует штормовое предупреждение.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Севастополь Михаил Развожаев шторм ураган ущерб

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