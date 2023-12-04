Оценка ущерба Севастополю от урагана выросла в 8 раз
По предварительной оценке, ущерб Севастополю от шторма и урагана составил около 6,5 млрд руб., сообщил на совещании городского правительства губернатор Михаил Развожаев.
Эта сумма в 8,3 раза превышает оценку, которую 1 декабря привел исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Тогда чиновник заявил, что урон многоквартирным домам и объектам коммунальной инфраструктуры составил 743,4 млн руб.
Развожаев сказал, что данные о последствиях урагана передали в федеральные органы власти. «Ждем дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств», — добавил он (цитата по «РИА Новости»). Он пообещал, что компенсации выплатят как физическим, так и юридическим лицам.
Ущерб Крыму от шторма, по оценке регионального МЧС, составил 40 млрд руб.
Шторм и ураган обрушились на полуостров вечером 26 ноября, скорость ветра достигала 40 м/с. Пострадали десять человек, один погиб. В Севастополе из-за стихии повреждения получили кровли десятков домов и несколько автомобилей, сотни тысяч человек остались без электричества. При затоплении во время шторма погибли более 500 морских животных Севастопольского морского аквариума-музея.
В нескольких муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС. В Севастополе 4 декабря действует штормовое предупреждение.