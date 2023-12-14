 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский приехал с необъявленным визитом в Германию

Владимир Зеленский после Норвегии приехал с неанонсированным визитом в Германию
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Adam Gray / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 февраля прибыл с не объявленным заранее визитом в Германию. Об этом сообщает Bild.

Самолет Зеленского приземлился во Франкфурте. Местная полиция в связи с прибытием главы государства предупредила о возможных кратковременных перекрытиях дорог на всей территории региона Рейн-Майн.

Из Франкфурта Зеленский отправился в Висбаден.

Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом
Политика

Накануне, 13 декабря, президент Украины нанес не объявленный заранее визит в Норвегию, где посетил саммит стран Северной Европы. Это был очередной пункт в международном турне украинского лидера. 10 декабря Зеленский побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея, где кратко пообщался с венгерским премьером Виктором Орбаном, а 11 декабря прибыл в США, выступил в конгрессе и провел переговоры с президентом страны Джо Байденом.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина Германия Франкфурт
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом
Политика
Зеленский заявил о позитивном сигнале по помощи Украине от конгресса США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 16:25
Финляндия раскрыла сроки закрытия границы с Россией Политика, 19:56
В Литве не покажут аниме Миядзаки из-за «связи» прокатчика с Россией Технологии и медиа, 19:51
Госдума приняла закон против фиктивных банкротств управляющих компаний Недвижимость, 19:49
Конгресс США принял оборонный бюджет на 2024 год с $800 млн для Украины Политика, 19:36
Минсельхоз назвал три меры для стабилизации цен на яйца Экономика, 19:35
Семейная ипотека — 2024: условия, документы, нюансы Недвижимость, 19:30
Посла России вызвали в МИД Румынии после падения обломков дрона Политика, 19:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС Политика, 19:21
Maer показал на своих экранах прямую линию с Путиным Пресс-релиз, 19:06
Сколько длились пресс-конференции и прямые линии Путина. Инфографика Политика, 19:04
На всей Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 19:03
Экс-тренер московского «Динамо» возглавил клуб в США Спорт, 18:59
Зеленский приехал с необъявленным визитом в Германию Политика, 18:58
Акционеры TCS Group рассмотрят вопрос о перерегистрации с Кипра в Россию Бизнес, 18:51