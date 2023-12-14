Зеленский приехал с необъявленным визитом в Германию

Владимир Зеленский после Норвегии приехал с неанонсированным визитом в Германию

Владимир Путин (Фото: Adam Gray / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 февраля прибыл с не объявленным заранее визитом в Германию. Об этом сообщает Bild.

Самолет Зеленского приземлился во Франкфурте. Местная полиция в связи с прибытием главы государства предупредила о возможных кратковременных перекрытиях дорог на всей территории региона Рейн-Майн.

Из Франкфурта Зеленский отправился в Висбаден.

Накануне, 13 декабря, президент Украины нанес не объявленный заранее визит в Норвегию, где посетил саммит стран Северной Европы. Это был очередной пункт в международном турне украинского лидера. 10 декабря Зеленский побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея, где кратко пообщался с венгерским премьером Виктором Орбаном, а 11 декабря прибыл в США, выступил в конгрессе и провел переговоры с президентом страны Джо Байденом.