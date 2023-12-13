 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом

Зеленский прибыл в Норвегию в связи с саммитом Северных стран в Осло

Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом
Video

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Осло на саммит Северных стран, сообщила норвежская газета E24.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поприветствовал украинского лидера и заявил, что с нетерпением ждет возможности с ним пообщаться. «Мы оказываем Украине сильную и долгосрочную поддержку в ее борьбе за свободу и демократию. Это также важно для нашей свободы и безопасности», — отметил Стере.

В саммите Северных стран примут участие главы правительств Финляндии, Дании, Швеции и Исландии. На заседании будет присутствовать и Зеленский.

Зеленский призвал «быстрее работать» с замороженными российскими активами
Политика
Владимир Зеленский и Джо Байден

11 декабря Зеленский прибыл в США. Он выступил в конгрессе и провел переговоры с президентом страны Джо Байденом.

Как сообщила Politico со ссылкой на источники, на встрече со спикером палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном украинский лидер поднял вопрос о передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMSA с большей дальностью полета. По результатам переговоров Зеленский заявил, что получил «позитивные сигналы» по помощи. Тем не менее законодатели не смогли договориться по выделению дополнительных средств на эти цели.

Читайте на РБК Pro
Перестаньте лечить насморк. Когда лучше не принимать лекарства при ОРВИ
Иностранные компании в России: пять мифов об их работе сегодня
«Колоссальный обвал»: почему инвесторы США ждут новой Великой депрессии
Совкомбанк продолжает принимать заявки на IPO. Стоит ли участвовать
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Владимир Зеленский Норвегия Осло

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Зеленский не стал отвечать на вопрос о возможности победы без помощи США
Политика
WSJ сообщила, что Зеленский столкнется с «жесткой аудиторией» в конгрессе
Политика
В конгрессе заявили о «нехватке ответов» после выступления Зеленского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
Японский премьер уволит министров из-за скандала с «откатами» Политика, 13:18
В Польше начали проверку депутата сейма, потушившего ханукальные свечи Общество, 13:15
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 13:09
Военного оштрафовали за попытку уехать в Таиланд по паспорту близнеца Общество, 13:06
В Венесуэле начали принимать карту «Мир» Экономика, 13:04
Бизнес в декрете: как женщины в России начинают и развивают малый бизнес Национальные проекты, 12:58
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 12:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ЦИК раскрыл стоимость выборов президента России Политика, 12:51
ВЭБ.РФ допустила применение ЦФА в венчурном финансировании Крипто, 12:48
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 12:46
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 12:44
Как жители Воронежа сами чистят снег на улице. Видео Общество, 12:42
Какие три белка помогают росту волос и что делать, если они не работают РБК и Nourkrin, 12:35
Экономика России не рухнула. Но в чем опасность ее роста — The Economist Pro, 12:34