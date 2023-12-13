Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом

Зеленский прибыл в Норвегию в связи с саммитом Северных стран в Осло

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Осло на саммит Северных стран, сообщила норвежская газета E24.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поприветствовал украинского лидера и заявил, что с нетерпением ждет возможности с ним пообщаться. «Мы оказываем Украине сильную и долгосрочную поддержку в ее борьбе за свободу и демократию. Это также важно для нашей свободы и безопасности», — отметил Стере.

В саммите Северных стран примут участие главы правительств Финляндии, Дании, Швеции и Исландии. На заседании будет присутствовать и Зеленский.

11 декабря Зеленский прибыл в США. Он выступил в конгрессе и провел переговоры с президентом страны Джо Байденом.

Как сообщила Politico со ссылкой на источники, на встрече со спикером палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном украинский лидер поднял вопрос о передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMSA с большей дальностью полета. По результатам переговоров Зеленский заявил, что получил «позитивные сигналы» по помощи. Тем не менее законодатели не смогли договориться по выделению дополнительных средств на эти цели.