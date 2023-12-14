Путин пообщался со своим «двойником»
Президента Владимира Путина на пресс-конференции спросили, есть ли у него двойники и как он относится к опасностям со стороны искусственного интеллекта и нейросетей.
Видеовопросы Путину были заданы при помощи технологии дипфейк с использованием внешности президента. Автор обращения назвался студентом СПбГУ.
«Вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я», — сказал на это Путин. «Кстати, это мой первый двойник», — добавил президент.
Говоря об угрозах, которые может представлять искусственный интеллект, Путин отметил, что предотвратить развитие ИИ невозможно, «значит, нужно возглавить». Лидеры в этой сфере начнут договариваться, если возникнут риски для человечества, по аналогии с ядерным оружием, считает президент.
Кремль ранее называл странными обсуждения о двойниках Путина, которые велись в телеграм-каналах. «Сейчас эксперты гадают, их три или четыре. <...> А Путин у нас один», — говорил в ноябре его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сам президент рассказывал, что ему предлагали использовать двойника в начале 2000-х, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», но он отказался от этой идеи.
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