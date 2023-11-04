Песков словами «Путин у нас один» высказался о двойниках президента

Владимир Путин и Дмитрий Песков (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков фразой «Путин у нас один» прокомментировал обсуждения о двойниках главы государства Владимира Путина. Об этом он сказал на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

«Вы, наверное, читаете разные телеграм-каналы. Сколько двойников у президента Путина, да? Сейчас эксперты гадают, их три или четыре. И кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали [цветы] к [памятнику] Минину и Пожарскому — это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно, да? А Путин у нас один», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

В апреле 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что вместо Путина в ЛНР и Херсонскую область ездил его двойник. Тогда Песков расценил это заявление как «весьма странное».

Позже, выступая на просветительском марафоне «Знание», Песков назвал Путина «мегаактивным» и отметил, что «здоровье Путина такое, что можно пожелать его самому себе».

В 2020 году Путин рассказал, что в 2000-х ему предлагали использовать двойника, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», но он отказался от этой идеи.