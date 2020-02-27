Политика , 27 фев, 09:44
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Путин сообщил о предложениях использовать двойника
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
Эти предложения возникали в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», рассказал он. В частности, предлагалось заменять Путина дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно.
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