Путин сообщил о предложениях использовать двойника

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.

Эти предложения возникали в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», рассказал он. В частности, предлагалось заменять Путина дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно.

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