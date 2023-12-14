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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко сообщил о «жесточайшем конфликте» Зеленского с военными

Лукашенко: у Зеленского жесточайший конфликт с военными
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и армией наступил период жесткой конфронтации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с руководителями спецслужб СНГ в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.

«Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными», — сказал глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, украинские военные имеют «несколько, мягко говоря, отличную точку зрения» от мнения политиков и Зеленского. Украинский президент прекрасно это понимает, о чем свидетельствуют кадровые перестановки в силовом блоке, считает белорусский лидер. Вместе с тем «самые профессиональные военные» полагают, что войну нужно прекращать, а потому российской стороне придется вести переговоры именно с ними.

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Летом 2022 года Александр Лукашенко уже рассказывал о серьезном конфликте Владимира Зеленского с военными, которые понимают, что «воевать дальше не могут». Осенью 2023-го украинские и западные СМИ сообщили о противостоянии президента Украины с главкомом ВСУ Валерием Залужным. 4 декабря «Украинская правда» рассказала со ссылкой на свои источники, что в офисе президента обсуждается вопрос увольнения генерала. Ранее газета Financial Times обратила внимание, что главком перестал публично появляться рядом с главой государства.

Теги
Александр Лукашенко Владимир Зеленский Белоруссия Украина
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