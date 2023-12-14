Путин пообещал не бросать вопрос обмеления Волги на самотек

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Правительство России работает над проблемой обмеления Волги, сказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет трансляцию.

«Эти вопросы известны. И поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и в переносном смысле этого слова», — сказал Путин.

В начале ноября в пресс-службе Росводресурсов рассказали РБК, что потеря прежнего уровня воды в Волге этой осенью связана с падением на 3,5 м уровня Каспийского моря. По данным агентства, сток Волги уходит в Каспий с увеличенной скоростью, не встречая сопротивления подпора моря.

Несмотря на падение уровня воды, водохранилища Волжского-Камского каскада в полной мере выполняют свои функции, ни в одном из волжских регионов не отмечено каких-либо перебоев с водозаборами, подчеркнули в ведомстве. Увеличение водности Волги требует смены маловодной климатической фазы, более точных прогнозов, снижения расхода специального весеннего попуска воды, помочь могут и инженерные решения, которые позволят сэкономить воду в реке, считают в Росводресурсах.