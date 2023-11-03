Росводресурсы объяснили падение уровня воды в Волге проблемами Каспия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин связал проблемы с уровнем воды в Волге с «низким уровнем принятия решений» в Росводресурсах. Агентство указывает на падение уровня Каспийского моря

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Потеря прежнего уровня воды в емкостях Волжско-Камского каскада связана с существенным падением, на 3,5 м, уровня Каспийского моря, заявили РБК в пресс-службе Росводресурсов. Так, по мнению агентства, сток Волги уходит в Каспий с увеличенной скоростью, не встречая сопротивления подпора моря.

Ранее, 1 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что жаркое лето и малое количество дождей не могут быть основным объяснением проблемы с водой на Волжско-Камском каскаде, поскольку ранее уровень воды так низко не опускался. Обратившись к руководителю курирующих работу гидротехнических сооружений Росводресурсов Дмитрию Кириллову, он сказал: «Все-таки это низкий уровень принятия решений именно в агентстве, которое вы возглавляете. Потому что «РусГидро» выполняло все эти установки, [которые] привели к тому, что у нас сегодня с вами эта проблема».

«РусГидро» объединяет более 60 объектов гидроэнергетики общей установленной мощностью более 30 ГВт, в том числе Чебоксарскую и Саратовскую ГЭС на Волге. Решение об объеме сбрасываемой воды принимают Росводресурсы, после этого «РусГидро» как собственник ГЭС выполняет указания.

В тот же день депутат от фракции «Единая Россия» Максим Топилин в своем телеграм-канале опубликовал обращение к президенту Владимиру Путину от руководителей волжских регионов — Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Ульяновской и Самарской областей — о снижении уровня ключевого для Волжского-Камского каскада Куйбышевского водохранилища.

По мнению Росводресурсов, регионы обеспокоены понижением уровня воды в водохранилищах, так как оценивают его в первую очередь визуально. Но при этом водохранилища в полной мере выполняют свои функции, и ни в одном из волжских регионов не отмечено каких-либо перебоев с водозаборами. Уровни воды на всех водохранилищах каскада далеки от минимальных, более того, на них поддерживаются повышенные судоходные уровни, подчеркнули в Росводресурсах. Потенциально понижение уровня воды может быть тревожным, если водозаборы построены с игнорированием проектных решений работы водохранилищ.

Причиной проблемы с водосбором в волжских регионах является маловодье, из-за которого Росводресурсам пришлось экономить ресурсы на всем Волжско-Камском каскаде, сказал РБК главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Также есть трудности с мониторингом воды и прогнозами осадков. Соответственно, по мнению Болгова, текущая проблема точно не в обмелении Каспийского моря, так как туда поступает вода из самой Волги. Однако, пока катастрофы на реке нет, полагает эксперт, емкость каскада рассчитана на условия 1930-х годов, когда нехватка воды в Волге была намного сильнее и продолжительнее, чем сейчас.

По мнению Росводресурсов, увеличение водности Волги требует смены маловодной климатической фазы, более точных прогнозов, снижения расхода специального весеннего попуска воды, от которого зависят Астраханская и Волгоградская области и низовья Волги. Помочь могут и инженерные решения, которые позволят сэкономить воду в реке, включая реконструкцию и завершение работ на Городецком гидроузле в Нижегородской области, который с советских времен является недостроем; строительство комплексов гидротехнических сооружений (ГТС) в Волгоградской области и зоне западных подстепных ильменей (система озер в дельте Волги) для лучшего обводнения.

По данным Росводресурсов, проект для Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области проходит госэкспертизу, а проект для ильменей в Астраханской области требует разработки. Улучшить ситуацию сможет и завершение строительства Чебоксарского водохранилища (пока отметка водохранилища достигает только 63 м при проектной 68 м), отметил Болгов.