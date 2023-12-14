Путин оценил запас прочности экономики России

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед, заявил президент России Владимир Путин в ходе мероприятия, объединяющего прямую линию и пресс-конференцию. РБК ведет трансляцию.

По словам президента, к концу года ожидается рост ВВП России в 3,5%. Путин назвал это хорошим показателем. Государственный внешний долг страны сокращается — с $46 млрд до $32 млрд, добавил Путин.

Промышленное производство в России уверенно растет, прибыль предприятий выросла на 24%. Кроме того, рост инвестиций в основной капитал в стране составляет 10%. Это гарантирует устойчивое развитие, отметил Путин.

Президент добавил, что уровень безработицы держится на рекордно низком уровне. Он также напомнил, что в 2024-м минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен сразу на 18%.