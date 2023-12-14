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Прямая линия Путина ,  
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Путин оценил запас прочности экономики России

Путин: запас прочности экономики России достаточен для движения вперед
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед, заявил президент России Владимир Путин в ходе мероприятия, объединяющего прямую линию и пресс-конференцию. РБК ведет трансляцию.

По словам президента, к концу года ожидается рост ВВП России в 3,5%. Путин назвал это хорошим показателем. Государственный внешний долг страны сокращается — с $46 млрд до $32 млрд, добавил Путин.

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Промышленное производство в России уверенно растет, прибыль предприятий выросла на 24%. Кроме того, рост инвестиций в основной капитал в стране составляет 10%. Это гарантирует устойчивое развитие, отметил Путин.

Президент добавил, что уровень безработицы держится на рекордно низком уровне. Он также напомнил, что в 2024-м минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен сразу на 18%.

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политик, президент России

7 октября 1952 года

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