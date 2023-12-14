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Война санкций ,  
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Финляндия отказала в убежище беженцам, прибывшим осенью из России

Финляндия не предоставила убежище ни одному беженцу, прибывшему из России
Сюжет
Война санкций

Миграционная служба Финляндии рассматривает в ускоренном порядке свыше 100 заявлений просителей убежища, которые прибыли в страну через границу с Россией, ни одно из них не получило положительное решение, сообщает Helsingin Sanomat.

Ускоренное рассмотрение означает, что служба считает заявление заведомо необоснованным, поскольку при подаче не было предоставлено оснований для международной защиты. По данным издания, осенью границу пересекли 958 просителей убежища, более десяти человек получили отрицательное решение. HS отметило, что некоторые заявления отозвали сами просители убежища.

Всего в Финляндии ожидают рассмотрения более 4 тыс. заявлений о предоставлении убежища. В это число входят не только заявления от прибывших в страну через границу с Россией, но и скопившиеся ранее. В ноябре сотрудники службы приняли 360 различных решений, уточнило издание.

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией
Политика
Фото:Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

В ноябре правительство Финляндии закрыло все пассажирские КПП на восточной границе до 13 декабря. Свое решение финская сторона объяснила притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки. В Хельсинки обвинили в организации наплыва Россию. Москва отрицала обвинения, подчеркивая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович напомнила Финляндии о недопустимости нарушения прав беженцев из-за закрытых границ с Россией.

Два контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля») — возобновят работу 14 декабря.

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Теги
Финляндия беженцы убежище КПП Россия

Пространство выбора

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