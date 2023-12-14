Финляндия откроет два КПП на границе с Россией
На границе России и Финляндии 14 декабря откроются два из девяти контрольно-пропускных пунктов (КПП) — «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка», Ленинградская область) и «Ниирала» («Вяртсиля», Карелия).
О решении финских властей открыть границу с Россией глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила 12 декабря. При этом она подчеркнула, что границу могут вновь закрыть, если поток мигрантов будет большим.
Глава центра анализа ситуаций и рисков финской пограничной службы Микко Лехмус отметил, что на КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» были обеспечены необходимые меры безопасности.
Хельсинки смягчил ограничения для перемещения членов семей, проживающих по обе стороны границы, пояснил Лехмус.
В ноябре правительство Финляндии объявило о закрытии всех девяти КПП на российско-финской границе до 13 декабря.
Свое решение финские власти объяснили притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки, причем в организации наплыва мигрантов они обвинили Россию.
Российская сторона отвергала все обвинения, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе. В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович напомнила Финляндии о недопустимости нарушения прав беженцев из-за закрытых границ с Россией.
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