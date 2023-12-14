 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Война санкций ,  
0 

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

Финляндия 14 декабря откроет КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией
Сюжет
Война санкций
Два контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля») — возобновят работу 14 декабря
Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters
Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

На границе России и Финляндии 14 декабря откроются два из девяти контрольно-пропускных пунктов (КПП) — «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка», Ленинградская область) и «Ниирала» («Вяртсиля», Карелия).

О решении финских властей открыть границу с Россией глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила 12 декабря. При этом она подчеркнула, что границу могут вновь закрыть, если поток мигрантов будет большим.

Глава центра анализа ситуаций и рисков финской пограничной службы Микко Лехмус отметил, что на КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» были обеспечены необходимые меры безопасности.

Хельсинки смягчил ограничения для перемещения членов семей, проживающих по обе стороны границы, пояснил Лехмус.

В ноябре правительство Финляндии объявило о закрытии всех девяти КПП на российско-финской границе до 13 декабря.

Свое решение финские власти объяснили притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки, причем в организации наплыва мигрантов они обвинили Россию.

Читайте на РБК Pro
Перестаньте лечить насморк. Когда лучше не принимать лекарства при ОРВИ
Что будет с курсом рубля в 2024 году
Владение иностранными активами превращается в кошмар. Что предпринять
Две трети компаний игнорируют внешний кадровый резерв: зачем он нужен

Российская сторона отвергала все обвинения, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе. В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович напомнила Финляндии о недопустимости нарушения прав беженцев из-за закрытых границ с Россией.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Финляндия КПП Россия граница

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Какие пункты пропуска Финляндия решила открыть. Карта
Политика
Финляндия назвала, когда и сколько КПП откроет на границе с Россией
Политика
Финские пограничники назвали срок открытия границы с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Политика, 01:21
«ПСЖ» вышел из группы Лиги чемпионов после поражения прямого конкурента Спорт, 00:58
Украинский «Шахтер» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:58
Кадыров назвал количество жен, которое нужно для счастья Общество, 00:52
Экс-главу BP лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров Бизнес, 00:48
В Словакии назвали красной линией для России вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО Политика, 00:10
Путин проведет пресс-конференцию и прямую линию Общество, 00:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Финляндия откроет два КПП на границе с Россией Политика, 00:00
Безвозмездные сборы с бизнеса в российский бюджет превысили план Экономика, 00:00
Жители Махачкалы перекрыли дорогу после перебоев с электричеством Общество, 13 дек, 23:54
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 13 дек, 23:43
В Витебске после короткого замыкания сообщили о проблемах с подачей воды Общество, 13 дек, 23:40
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 13 дек, 23:33
В Кремле заявили о трудностях Киева из-за «весьма скромной» помощи США Политика, 13 дек, 23:21