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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала западные самолеты на Украине законной целью

Мария Захарова: самолеты НАТО на Украине будут законной целью для России
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters)

Истребители F-16, которые страны НАТО поставят Киеву, станут законной целью для российских военнослужащих. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России.

«В реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают. Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения», — отметила дипломат.

Как сообщила Захарова, Североатлантический альянс продолжает интенсивное вооружение украинской армии и «на очереди поставки ВСУ тактических истребителей», для чего была создана коалиция стран.

Коалиция по подготовке украинских пилотов к работе на истребителях F-16 была сформирована летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия и ряд других западных стран. В августе стало известно, что Киев получит около 60 истребителей F-16 от Копенгагена и Амстердама, однако произойдет это не ранее 2024 года.

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Политика
Истребитель F-16

Российские официальные лица неоднократно предостерегали Запад от поставок Украине боевых самолетов. В июне президент страны Владимир Путин заявлял на пленарном заседании ПМЭФ, что F-16 будут гореть, так же как и танки, и сомнений в этом нет. Тогда же он добавил, что, если поставляемые Киеву F-16 будут размещаться на базах в граничащих с Украиной странах, России следует подумать над тем, где и как их поражать.

В ноябре министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили 37 украинских самолетов за месяц. По его словам, это означает, что в случае получения Киевом F-16 они будут сбиты примерно за 20 дней.

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Теги
Мария Захарова МИД НАТО истребители F-16
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