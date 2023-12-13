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Число погибших при пожаре лошадей в московской конюшне увеличилось до 16

Прокуратура: при пожаре в конюшне на востоке Москвы погибло 16 лошадей
Фото: Генеральная прокуратура России
Фото: Генеральная прокуратура России

Количество лошадей, погибших в результате пожара в конюшне в Лосином острове, увеличилось до 16, рассказали ТАСС в московской прокуратуре.

Утром 13 декабря на Лосиноостровской улице на востоке Москвы произошел пожар в конюшне. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В столичном ГУ МЧС сообщили, что погибли восемь лошадей. Пожарные смогли спасти пять животных.

На Лосиноостровской улице находится конный центр «Волшебный лес», школа верховой езды «Лосинка» и конюшня «Инвакон».

РБК обратился за комментарием в московскую прокуратуру.

Число погибших при пожаре лошадей в московской конюшне увеличилось до 16
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2 декабря в Москве сотрудники МЧС спасли двух детей из горящей квартиры на седьмом этаже 17-этажного дома. Их передали врачам. Кроме того, из квартир, находящихся выше, спасатели вывели еще трех человек.

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Телеграм-канал Shot и телеканал «360» со ссылкой на источник писали, что люди оказались блокированы в квартире. Собеседник Shot рассказал, что спасателям пришлось вскрывать металлическую дверь, так как выбраться из квартиры самостоятельно жильцы не могли.

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