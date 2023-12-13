Восемь лошадей погибли во время пожара на востоке Москвы
На Лосиноостровской улице на востоке Москвы произошел пожар в конюшне, по предварительным данным, погибли восемь лошадей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Площадь пожара составила около 100 кв. м. Точное количество погибших лошадей устанавливается», — добавили в прокуратуре.
По данным МЧС России, пожарные спасли пять лошадей. Причина пожара не уточняется.
На Лосиноостровской улице находится конный центр «Волшебный лес», школа верховой езды «Лосинка» и конюшня «Инвакон».
11 декабря в центре Москвы загорелась кровля главного здания Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. На кровле горели деревянные конструкции на площади 5 кв. м. По данным SHOT, горела обшивка вокруг скульптуры на крыше библиотеки, где шел ремонт и строители не выключили обогреватель.
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