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Восемь лошадей погибли во время пожара на востоке Москвы

На востоке Москвы загорелась конюшня, погибли восемь лошадей

Восемь лошадей погибли во время пожара на востоке Москвы
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На Лосиноостровской улице на востоке Москвы произошел пожар в конюшне, по предварительным данным, погибли восемь лошадей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Площадь пожара составила около 100 кв. м. Точное количество погибших лошадей устанавливается», — добавили в прокуратуре.

По данным МЧС России, пожарные спасли пять лошадей. Причина пожара не уточняется.

На Лосиноостровской улице находится конный центр «Волшебный лес», школа верховой езды «Лосинка» и конюшня «Инвакон».

Фото: Генеральная прокуратура России
Фото: Генеральная прокуратура России
Фото: Генеральная прокуратура России
Фото: Генеральная прокуратура России
Фото: Генеральная прокуратура России
Фото: Генеральная прокуратура России

11 декабря в центре Москвы загорелась кровля главного здания Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. На кровле горели деревянные конструкции на площади 5 кв. м. По данным SHOT, горела обшивка вокруг скульптуры на крыше библиотеки, где шел ремонт и строители не выключили обогреватель.

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