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В Москве спасли двух детей, застрявших в квартире при пожаре в высотке

В Москве спасли двух детей, застрявших в квартире при пожаре в 17-этажке
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Москве сотрудники МЧС спасли двух детей из горящей квартиры на седьмом этаже 17-этажного дома, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ведомства.

Возгорание началось около 19:00 мск в доме № 28 по улице Новомарьинская, отметили в МЧС. Спасатели вытащили из горящей квартиры троих человек, в том числе двух детей, их передали медикам.

Кроме того, из квартир, находящихся выше, спасатели вывели еще трех человек.

К 19:18 мск пожар локализовали, а спустя пять минут — потушили, добавили в МЧС.

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Телеграм-канал Shot и телеканал «360» со ссылкой на источник писали, что люди оказались блокированы в квартире. Собеседник Shot рассказал, что спасателям пришлось вскрывать металлическую дверь, так как выбраться из квартиры самостоятельно жильцы не могли.

Площадь пожара, по данным телеграм-канала, составила 12 кв. м, об этом же пишет «360».

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Пожар Москва Дети МЧС
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