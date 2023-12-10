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В Сыктывкаре произошел пожар в многоэтажке

МЧС: в Сыктывкаре произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме

В Сыктывкаре произошел пожар на пятом этаже восьмиэтажного жилого дома, сообщила пресс-служба МЧС России. В доме, по информации ведомства, задымлен подъезд, спасатели эвакуируют жильцов.

По информации регионального управления МЧС, пожар начался около 21:30 по местному времени (совпадает с мск) в Эж­винском районе города. Горит дом по адресу: ул. Мира, д 17. В здании один подъезд и 212 квартир.

К моменту приезда на место пожарных горела квартира на пятом этаж­е здания, также были задымлены верхние этажи. Жильцов дома начали эвакуировать. По сведениям МЧС, с шестого и восьмого этажей дома спасатели вывели шестерых человек.

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К 22.20 огонь охватил балконы с пятого по восьмой этажи со стороны улицы. Как сообщает информационное агентство БНК, около 23:00 огонь перекинулся на кровлю дома.

Информации о пострадавших, по предварительным данным, нет, отметили в управлении ведомства. Огонь тушат 66 человек и 29 единиц техники.

В начале декабря во Владивостоке произошел пожар на объекте строящегося жилого комплекса «Атлантикс сити». Огонь охватил пенополистирол и битум, стройматериалы загорелись на парковке ЖК. Позднее в МЧС уточнили, что площадь пожара составила 100 кв. м, погибших и пострадавших не было.

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Теги
Сыктывкар Пожар Республика Коми МЧС многоэтажный дом
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