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Счетная палата предложила ввести таможенные пошлины на вейпы в 5%

Счетная палата предложила ввести таможенные пошлины на вейпы в 5% от стоимости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Счетная палата предложила ввести ввозную таможенную пошлину на вейпы и электронные сигареты в размере 5% от их стоимости, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Пошлинами предлагается обложить изделия для потребления табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронные сигареты и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства.

Эта мера принесет в бюджет дополнительные 1,5 млрд руб, если объем ввоза устройств сохранится на уровне 2022 года, считают в Счетной палате.

Повышение пошлин будет способствовать достижению национальной цели развития России — сохранению населения и его здоровья, а также благополучия людей, говорится в сообщении.

Сейчас в России нет акциза на вейпы и электронные сигареты, он существует только для жидкостей для них.

Власти неоднократно выступали с предложениями об ужесточении оборота вейпов и электронных сигарет. С 1 сентября устройства для потребления никотинсодержащей продукции можно купить только в специальных магазинах, их продажа на выставках и ярмарках запрещена. Также устройства нельзя приобрести дистанционно или в автомате.

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В России запрещено продавать вейпы несовершеннолетним. То же касается жидкостей, в которых содержатся ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, в том числе безникотиновых.

Теги
вейпы электронные сигареты таможенные пошлины
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