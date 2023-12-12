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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ЕС сравнили разрушения в Газе с ситуацией в Германии во Второй мировой

В ЕС сравнили разрушения в Газе с ситуацией в Германии во Второй мировой войне
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Ситуация в секторе Газе катастрофическая и апокалиптическая, масштабы разрушений сравнимы с ситуацией в Германии после Второй мировой войны. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Разрушения зданий в Газе... сопоставимы или даже превышают разрушения в городах Германии во время Второй мировой войны», — сказал Боррель после встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, передает The Times of Israel.

Глава европейской дипломатии заявил, что военный ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября привел к «невероятному количеству жертв среди гражданского населения». По его словам, жертвы среди мирных жителей составляют «от 60 до 70 процентов от общего числа смертей». Кроме того, около 85% гражданских лиц в Газе вынужденно покинули свои дома и стали беженцами.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

По последним данным Минздрава сектора Газа (на 10 декабря), с начала войны Израиля и ХАМАС в палестинском регионе погибли более 18 тыс. человек, по меньше мере 49,5 тыс. получили ранения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 8 декабря в обращении к Совету безопасности международной организации заявил, что в секторе Газа работают меньше половины медицинских учреждений — 14 из 36. В Европейской больнице на юге сектора Газа, рассчитанной на 370 коек, находятся 1 тыс. пациентов и около 70 тыс. беженцев.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на 17 ноября, с начала войны между ХАМАС и Израилем почти 1,6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.

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Теги
сектор Газа Жозеп Боррель Евросоюз Вторая мировая война
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