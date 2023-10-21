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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1,4 млн

ООН: свои дома покинули 1,4 млн жителей сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Свои дома в секторе Газа после начала конфликта Израиля и ХАМАС вынужденно покинули около 1,4 млн палестинцев, следует из ежедневного отчета Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН. 18 октября число вынужденных переселенцев достигло 1 млн.

По оценкам Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ООН, из них более 544 тыс. человек укрываются в 147 временных приютах, во все более тяжелых условиях.

«Переполненность укрытий в центральных и южных районах растет. Жизненно важные ресурсы, такие как вода, еда и лекарства, находятся в критической нехватке», — подчеркнули в отчете.

По состоянию на 2023 год, на территории сектора Газа проживают 2,1 млн человек, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook).

Накануне президент Джо Байден сообщил, что США выделят $100 млн на гуманитарную помощь палестинцам. Эти деньги пойдут на поддержку более 1 млн перемещенных лиц и пострадавших от конфликта, включая чрезвычайные нужды в Газе, подчеркнул он.

В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 4,6 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 4,1 тыс. человек, ранены свыше 13 тыс., сообщил Миздрав анклава. В числе погибших есть и иностранные граждане, в том числе граждан России. По последним данным, с начала конфликта погибли 20 россиян, семь пропали без вести, еще двое находятся в заложниках.

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Теги
сектор Газа переселение беженцы ООН
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