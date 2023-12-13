Комитет конгресса США одобрил расследование по импичменту Байдена

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, предписывающую провести расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Трансляция заседания шла на Youtube-канале комитета.

Инициативу поддержали девять членов комитета из числа республиканцев, четверо входящих в него демократов высказались против. Документ предлагает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету «продолжить их текущие разбирательства в рамках расследования Палаты представителей относительно того, есть ли достаточные основания <...> для импичмента» Байдена.

Палата представителей, которую контролируют республиканцы, должна проголосовать по этой резолюции в полном составе 13 декабря.

В начале мая группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. В нем парламентарии заявили, что получили информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (2009–2017). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн. The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука сына американского президента Хантера Байдена писала, что глава действующий глава государства помогал Байдену-младшему вести бизнес на Украине. Так, в одном из писем топ-менеджер украинской энергетической компании Burisma (Хантер Байден входил в совет директоров этой компании) Вадим Пожарский просил сына американского президента подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи компании. Республиканцы утверждают, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

В сентябре бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти, поручил начать официальное расследование, которое может запустить процесс импичмента президента. По его словам, расследование республиканцев показало, что Байден лгал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи. The Washington Post писала, что сменивший Маккарти на посту спикера Майк Джонсон не видит достаточных оснований для начала процедуры импичмента.

Сам Байден объяснял угрозу импичмента желанием республиканцев устроить шатдаун.