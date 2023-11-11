WP узнала о смене позиции спикера в конгрессе по импичменту Байдена
Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец из Луизианы, сторонник экс-президента Дональда Трампа) не видит достаточно оснований для начала процедуры импичмента президента Джо Байдена, пишет газета The Washington Post.
Джонсон на встрече с однопартийцами на этой неделе заявил, что «на данный момент недостаточно доказательств для начала формальной процедуры импичмента». Издание отмечает, что он взял более сдержанный тон — как публично, так и в частном порядке, призывая «провести тщательное и справедливое расследование без заранее предопределенного результата».
При этом еще летом в эфире Fox News спикер обвинял Байдена в использовании ресурсов для отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина. В интервью Fox News на прошлой неделе он также говорил: «если все доказательства на самом деле ведут к тому, к чему мы думаем, это, скорее всего, преступление, подлежащее импичменту».
Однако на этой неделе конгрессмен согласился с мнением ряда республиканцев об отсутствии необходимости в объявлении импичмента Байдену из-за слабой поддержки его американцами.
«Это прагматично? Имеет ли это смысл? Соединение этих точек имеет значение», — отметила член палаты представителей республиканка Лори Чавес-ДеРемер. «Поэтому я не думаю, что имеет смысл двигаться дальше, если только эти точки не могут быть соединены, и я думаю, что это то послание, которое он пытался донести до нас», — добавила она.
Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) в то же время продолжает призывать к началу процедуры импичмента.
Джонсон возглавил палату представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти — в сентябре он поручил начать официальное расследование, которое может запустить процесс импичмента президента. По его словам, расследование республиканцев показало, что Байден лгал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи. Сам американский лидер объяснял угрозу импичмента желанием республиканцев устроить шатдаун.
В начале мая группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором заявили, что получили информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (2009–2017). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн.
The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука Хантера Байдена писала, что Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине. Так, в одном из писем топ-менеджер украинской энергетической компании Burisma Вадим Пожарский (Хантер Байден входил в совет директоров этой компании) просил Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи компании. Республиканцы утверждают, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.
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