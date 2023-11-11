 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WP узнала о смене позиции спикера в конгрессе по импичменту Байдена

WP: спикер палаты представителей не видит оснований для импичмента Байдена
Новый спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон на встрече с однопартийцами на этой неделе заявил, что «на данный момент недостаточно доказательств для начала официальной процедуры импичмента», пишет Washington Post
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец из Луизианы, сторонник экс-президента Дональда Трампа) не видит достаточно оснований для начала процедуры импичмента президента Джо Байдена, пишет газета The Washington Post.

Джонсон на встрече с однопартийцами на этой неделе заявил, что «на данный момент недостаточно доказательств для начала формальной процедуры импичмента». Издание отмечает, что он взял более сдержанный тон — как публично, так и в частном порядке, призывая «провести тщательное и справедливое расследование без заранее предопределенного результата».

При этом еще летом в эфире Fox News спикер обвинял Байдена в использовании ресурсов для отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина. В интервью Fox News на прошлой неделе он также говорил: «если все доказательства на самом деле ведут к тому, к чему мы думаем, это, скорее всего, преступление, подлежащее импичменту».

Однако на этой неделе конгрессмен согласился с мнением ряда республиканцев об отсутствии необходимости в объявлении импичмента Байдену из-за слабой поддержки его американцами.

«Это прагматично? Имеет ли это смысл? Соединение этих точек имеет значение», — отметила член палаты представителей республиканка Лори Чавес-ДеРемер. «Поэтому я не думаю, что имеет смысл двигаться дальше, если только эти точки не могут быть соединены, и я думаю, что это то послание, которое он пытался донести до нас», — добавила она.

Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) в то же время продолжает призывать к началу процедуры импичмента.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык

Джонсон возглавил палату представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти — в сентябре он поручил начать официальное расследование, которое может запустить процесс импичмента президента. По его словам, расследование республиканцев показало, что Байден лгал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи. Сам американский лидер объяснял угрозу импичмента желанием республиканцев устроить шатдаун.

В начале мая группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором заявили, что получили информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (2009–2017). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн.

The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука Хантера Байдена писала, что Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине. Так, в одном из писем топ-менеджер украинской энергетической компании Burisma Вадим Пожарский (Хантер Байден входил в совет директоров этой компании) просил Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи компании. Республиканцы утверждают, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
палата представителей США спикер импичмент Джо Байден
Материалы по теме
В Грузии провалилась попытка импичмента президента
Политика
Палата представителей утвердила второй импичмент Трампу. Что важно знать
Политика
СМИ узнали об отказе сената рассмотреть импичмент Трампа до инаугурации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
После падения беспилотника в Смоленской области никто не пострадал Политика, 07:29
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
В Якутии госпитализировали двух рабочих после нападения медведя Общество, 07:20
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55
Небензя заявил, что Россия в шоке от ударов ЦАХАЛ по гражданским объектам Политика, 06:49
WP узнала о смене позиции спикера в конгрессе по импичменту Байдена Политика, 06:41
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Военные отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении Политика, 06:05
ФБР изъяло у мэра Нью-Йорка мобильные телефоны и iPad Политика, 05:34
В США совершил первый полет новый бомбардировщик B-21 Политика, 05:32
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
Израиль пересмотрел число погибших после атаки ХАМАС Политика, 04:58
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Макрон не исключил «честные» переговоры Украины и России Политика, 04:30