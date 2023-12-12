В Кремле заявили о раскачивании лодки и авторитета власти на Украине

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Отсутствие успехов правительства Украины ведет к утрате доверия к власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который 11 декабря заявил, что высокопоставленные официальные лица западных стран все чаще обсуждают необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты спросили, будет ли способствовать уход последнего с поста главы государства урегулированию конфликта дипломатическим путем.

«Безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы. То, что, конечно, многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти, это действительно видно невооруженным глазом», — ответил Песков.

По словам Нарышкина, среди возможных преемников Зеленского западные власти рассматривают, в частности, главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, главу администрации Андрея Ермака и мэра Киева Виталия Кличко. По оценкам американской разведки, необходимость поменять нынешнего президента Украины на другого может возникнуть в скором времени.

В начале декабря опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ Залужному, чем президенту Зеленскому, который начал терять очки доверия с июля этого года.