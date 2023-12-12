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Военная операция на Украине ,  
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Кремль пообещал проследить за встречей Байдена и Зеленского

Песков: финансовая помощь США, на которую рассчитывает Киев, обречена на фиаско
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Кремль будет «очень внимательно» следить за встречей президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского 12 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос об имеющихся у Кремля опасениях от итогов встречи, Песков подчеркнул, что ранее «вкачанные» десятки миллиардов долларов не помогли Украине получить какой-то успех на поле боя.

«На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. Изменить ситуацию на поле боя это не может, как и не сможет изменить продвижение», — подчеркнул он.

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Владимир Зеленский Джо Байден США Украина Дмитрий Песков встреча
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