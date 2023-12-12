Россия подписала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных центров боевой подготовки. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Основные задачи таких центров — обмен опытом применения вооружения, военной и специальной техники, обучение практическим навыкам работы на образцах российского и белорусского оружия, а также унификация боевой подготовки вооруженных сил.
В марте 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу договорился с белорусским коллегой Виктором Хрениным о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военных в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Белоруссии.
В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск решили развернуть совместную региональную группировку войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».
В январе 2023 года правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
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