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Политика ,  
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Россия подписала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании центров боеподготовки
Военнослужащие после десантирования во время совместных белорусско-российских тактических учений
Военнослужащие после десантирования во время совместных белорусско-российских тактических учений (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных центров боевой подготовки. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Основные задачи таких центров — обмен опытом применения вооружения, военной и специальной техники, обучение практическим навыкам работы на образцах российского и белорусского оружия, а также унификация боевой подготовки вооруженных сил.

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В марте 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу договорился с белорусским коллегой Виктором Хрениным о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военных в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Белоруссии.

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск решили развернуть совместную региональную группировку войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

В январе 2023 года правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. 

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7 октября 1952 года

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