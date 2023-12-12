Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании центров боеподготовки

Россия подписала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки

Военнослужащие после десантирования во время совместных белорусско-российских тактических учений (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных центров боевой подготовки. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Основные задачи таких центров — обмен опытом применения вооружения, военной и специальной техники, обучение практическим навыкам работы на образцах российского и белорусского оружия, а также унификация боевой подготовки вооруженных сил.

В марте 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу договорился с белорусским коллегой Виктором Хрениным о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военных в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Белоруссии.

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск решили развернуть совместную региональную группировку войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

В январе 2023 года правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.