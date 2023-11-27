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Политика ,  
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Лукашенко уволил своего помощника за несовместимый со службой проступок

Лукашенко уволил своего помощника Брыло за несовместимый с госслужбой проступок
Игорь Брыло
Игорь Брыло (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил своего помощника — инспектора по Витебской области Игоря Брыло из-за проступка, несовместимого с госслужбой. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области — в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении.

За какой проступок чиновник был уволен, не уточняется.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Лукашенко назначил Игоря Брыло инспектором по Витебской области в июле этого года. Тогда президент отметил, что назначает Брыло на должность инспектора для того, чтобы регион «поставили на ноги». «Вы же понимаете, что я не в ссылку отправляю Брыло. <...> Он знает, что делать. <...> Но спокойной жизни там не будет», — сказал Лукашенко.

По информации БелТА, Игорь Брыло окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и Белорусский государственный экономический университет. Несколько лет он работал ветеринаром. В 2013 году Брыло был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, в 2021-м — первым замминистра. С 2022 года по июль 2023 года он занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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