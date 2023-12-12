Балицкий сообщил о «значительном продвижении» российских войск

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Российские военные подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее населенного пункта Новопокровка в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», — добавил глава региона.

Село Новопокровка находится в Ореховском районе Запорожской области. Неподалеку от него проходит дорога Т-0815, ведущая в город Орехов.

6 ноября Балицкий заявил, что украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановилось.

23 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обстановка на поле боя «сложная, но контролируемая».