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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о гибели высокопоставленных офицеров ВСУ в Запорожской области

WP: высокопоставленные военные ВСУ погибли на награждении после удара России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Высокопоставленные офицеры ВСУ погибли во время награждения в подконтрольной Украине части Запорожской области после российского ракетного удара, сообщает The Washington Post.

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады Украины собрались на церемонию награждения недалеко от линии фронта утром 3 ноября. Как отмечает WP, церемония была направлена на «поддержание боевого духа среди измученных солдат».

Во время награждения по месту, где собрались военные, был нанесен ракетный удар. В результате погибли по меньшей мере 19 военнослужащих, присутствовавших на мероприятии, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из «лучших воинов бригады», сообщила газета. Десятки других были ранены.

Как отмечает WP, на подобных церемониях обычно присутствуют около 30 человек и они проходят в хорошо защищенном бункере. Однако пятничная церемония, по данным газеты, прошла на открытой местности, в ней приняли участие около 100 человек.

«Все злятся на командование», — сказал один из членов бригады, с которым поговорила WP. «Они могли отдать приказ перенести все в другое место или в какое-нибудь укрытие. Почему этого не произошло, я не знаю. Это глупость военного руководства», — отметил он.

После ракетного удара министр обороны Украины Рустем Умеров признал наличие погибших среди бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ, но не уточнил их количество. 

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Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о небрежном отношении военного должностного лица к службе. Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября сообщил, что командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время служебного расследования.

Российское Минобороны подчеркивает, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

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