Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана на выборах

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев станет кандидатом от правящей партии «Ени Азербайджан», заявил зампредседателя партии Таир Будагов. Его слова приводит Report.

«На протяжении многих лет все говорили, что тот, кто освободит Карабах, будет нашим вечным президентом. Ильхам Алиев заслужил эту должность и звание своей 20-летней политикой, служа народу Азербайджана и освобождая оккупированные территории», — добавил он.

Внеочередные выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.

Согласно Конституции Азербайджана президент республики избирается на семилетний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании. Глава государства избирается большинством в половину голосов. Если такое большинство не набрано в первом туре голосования, то проводится второй тур, в котором могут участвовать лишь два кандидата.



Нынешний семилетний срок полномочий Ильхама Алиева на посту главы государства заканчивается в апреле 2025 года, тогда же должны были бы состояться президентские выборы. Азербайджан Алиев возглавляет с 2003 года. В апреле 2018 года он был переизбран четвертый раз подряд.

В сентябре власти Азербайджана провели «контртеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате азербайджанские войска установили полный контроль над регионом, а армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики была распущена. После этого Алиев заявил, что его страна восстановила суверенитет.

8 ноября в карабахском городе Ханкенди, ранее называвшемся Степанакерт, состоялся парад азербайджанской армии. Алиев лично поднял в городе азербайджанский флаг.