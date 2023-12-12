NYT узнала об идее США отправить генерала на Украину для выработки плана

Антонио Агуто (Фото: Sgt. Anthony Jones / 45th Infantry Brigade Combat Team)

Пентагон отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

По данным издания, высокопоставленный военный проведет на Украине «долгое время». В частности, Агуто будет работать непосредственно с военным руководством Украины, чтобы проработать рекомендации, которые предлагают США. По словам представителей обеих сторон, детали новой стратегии будут проработаны в военной игре, которую проведут в немецком Висбадене.

Руководство США планирует добиться ситуации, при которой Россия согласится вести переговоры с Украиной на киевских условиях, рассказывали ранее в Белом доме. Таким образом, Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору: либо иметь дело с более сильной Украиной, либо сесть за стол переговоров. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что это «очень сложный стратегический выбор».

В начале ноября президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада планировали победить российские войска «на поле боя», но теперь их риторика изменилась и эти государства «по-другому говорят». По его словам, Россия должна стать сильнее, в частности в военном плане.