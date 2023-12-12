 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

NYT узнала об идее США отправить генерала на Украину для выработки плана

NYT: США отправят на Украину генерал-лейтенанта Агуто для разработки стратегии
Сюжет
Военная операция на Украине
Антонио Агуто
Антонио Агуто (Фото: Sgt. Anthony Jones / 45th Infantry Brigade Combat Team)

Пентагон отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

По данным издания, высокопоставленный военный проведет на Украине «долгое время». В частности, Агуто будет работать непосредственно с военным руководством Украины, чтобы проработать рекомендации, которые предлагают США. По словам представителей обеих сторон, детали новой стратегии будут проработаны в военной игре, которую проведут в немецком Висбадене.

Reuters узнал о просьбе законодателей Европы к США одобрить помощь Киеву
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Руководство США планирует добиться ситуации, при которой Россия согласится вести переговоры с Украиной на киевских условиях, рассказывали ранее в Белом доме. Таким образом, Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору: либо иметь дело с более сильной Украиной, либо сесть за стол переговоров. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что это «очень сложный стратегический выбор».

В начале ноября президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада планировали победить российские войска «на поле боя», но теперь их риторика изменилась и эти государства «по-другому говорят». По его словам, Россия должна стать сильнее, в частности в военном плане.

Теги
Украина США стратегия Военная операция на Украине
Материалы по теме
FT сообщила о «разломе» между стратегиями военных и офиса Зеленского
Политика
Конгресс США не запланировал рассмотрение запроса о помощи Украине
Политика
Премьера Британии попросили стать Черчиллем в деле помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 11:14
ГИБДД Москвы восстановила выдачу водительских прав после сбоя Общество, 11:03
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 11:03
Какой доход может принести коммерческая недвижимость в Москве Pro, 11:01
WP узнала об атаке «киберармии» Китая на США Технологии и медиа, 10:54
Несуровый Челябинск: как сохраняют сосновый бор в центре города Отрасли, 10:52
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 10:51
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Займите место моему 3D-персонажу у сцены: какое будущее ждет видеозвонки Тренды, 10:49
В Ивановской области провалился тротуар и школьники упали в кипяток Общество, 10:43
Как российская ИТ-разработка помогает планировать бизнес РБК+, 10:42
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 10:40
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 10:39
Редевелопмент промзоны «Октябрьское Поле»: каким будет новый район Москвы Недвижимость, 10:38
Отдых зимой и летом: чем привлекает всесезонный курорт «Манжерок» Стиль, 10:38