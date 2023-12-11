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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ начала штурм района города аль-Бира на Западном берегу реки Иордан

Al Jazeera: Израиль штурмует район города аль-Бира на Западном берегу Иордана
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует район города аль-Бира на Западном берегу реки Иордан, сообщают Al Mayadeen со ссылкой на источники и телеканал Al Jazeera.

По информации Al Jazeera, израильские войска штурмуют район Сатех Мархаба, военные применяют слезоточивый газ, утверждает канал.

Штурм района начался вечером 10 декабря, передает WAFA. Как пишет агентство со ссылкой на местные источники, район подвергается обстрелам, также на месте заметили дроны. Военные применяют газовые и звуковые гранаты, утверждает издание. Агентство пишет об арестах.

Аль-Бира примыкает к столице палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, городу Рамалле.

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Политика

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

После атаки ХАМАС утром 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), помимо операций в секторе Газа, провела ряд рейдов на Западном берегу. С тех пор израильские военные не раз проводили подобные операции на этой территории.

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По подсчетам администрации Палестинской автономии к концу ноября, с начала войны Израиля с ХАМАС на Западном берегу погибли около 240 палестинцев.

Теги
ЦАХАЛ Израиль Западный берег реки Иордан
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