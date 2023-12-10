Армия Израиля за сутки атаковала более 250 объектов в секторе Газа

Сектор Газа (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Сухопутные, воздушные и военно-морские силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесли удары по более чем 250 террористическим объектам в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

В ночь на 10 декабря израильский истребитель нанес удар по объекту военной связи ХАМАС рядом с мечетью на юге сектора Газа, после этого военные провели рейд в этом месте. Войска Израиля также разрушили подземные туннели в городе Хан-Юнис на юге региона и ликвидировали в этом районе террористическую ячейку, планировавшую нападение на силы ЦАХАЛ.

Военные действия также шли в районе Шеджайя в городе Газа на севере региона. Там войска ЦАХАЛ провели рейд на командный центр ХАМАС и обнаружили склад оружия группировки, где хранились в том числе автоматы Калашникова, гранаты, пусковые установки противотанковых ракет, боеприпасы и другое военное оборудование.

После прекращения временного перемирия, которое действовало с 24 ноября по 1 декабря, израильские военные возобновили наземную операцию на юге сектора Газа. Как говорили в ЦАХАЛ и ХАМАС, наиболее ожесточенные бои идут возле Хан-Юниса, Шеджайи и города Джебалия на севере региона.

По данным на 3 декабря, израильские военные обнаружили свыше 800 шахт, ведущих к подземным туннелям ХАМАС, и разрушили около 500 из них. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 декабря заявил, что армия уничтожила командиров половины батальонов ХАМАС. По данным The Times of Israel, предположительно, в секторе Газа действуют 24 батальона палестинской группировки.