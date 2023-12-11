Путин приехал в Архангельскую область
Президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где планирует посетить судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», тем самым приняв их в состав Военно-морского флота. Также президент должен посетить Архангельск.
«Мы последовательно оснащаем Военно-морской флот самой современной техникой и вооружениями. И подчеркну, увеличением именно серийного производства», — заявил президент на церемонии в Северодвинске.
На прошлой неделе российский лидер посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Это были первые с 2019 года поездки в эти страны. Сначала Путин прилетел в Абу-Даби, где провел переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По случаю приезда президента России небо над Абу-Даби раскрасили в цвета российского триколора, главу государства встретили флагами России на улицах, почетным караулом и выстрелами из пушек.
Следом Путин направился в Саудовскую Аравию. Там сначала прошли переговоры на уровне делегаций, а затем отдельная встреча президента с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
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