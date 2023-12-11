Минобороны сообщило об ударах по двум складам ВСУ в Херсонской области

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Российские военные нанесли в Херсонской области удары по двум складам Вооруженных сил Украины с оружием, сообщило в сводке Минобороны России. Они были расположены у Чергнобаевки, говорится в сообщении.

В целом за сутки на херсонском направлении, по данным ведомства, в результате действий российских войск ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев заявил о срыве трех попыток ротации украинских войск на южнодонецком направлении. Попытки ротации были сорваны в районе поселков Золотая Нива и Новодонецкое, уточнил он.

Накануне, 10 декабря, Минобороны докладывало об ударах российских сил по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» ВСУ, а также хранилищу топлива для бронетехники. Кроме того, они нанесли удары по живой силе и технике украинских военных в 128 районах.