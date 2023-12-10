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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по месту сбора командиров двух групп ВСУ

Минобороны: нанесен удар по месту сбора командиров тактических групп ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские военные ударили по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также хранилищу топлива для бронетехники, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Удар нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России, уточнили в ведомстве. Кроме того, они нанесли удары по живой силе и технике украинских военных в 128 районах.

Минобороны сообщило о групповом ударе по производству оружия на Украине
Политика
Фото:Reuters

Ранее 10 декабря авиация группировки войск «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ на купянском направлении в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и урочища Кринички. Накануне, 9 декабря, военные группировки «Центр» поразили две бригады ВСУ и одну бригаду украинской национальной гвардии на краснолиманском направлении.

Кроме того, российские войска нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром» на Украине и поразили цели. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Минобороны ВСУ авиаудар ВС России
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