Минобороны сообщило об ударе по месту сбора командиров двух групп ВСУ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские военные ударили по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также хранилищу топлива для бронетехники, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Удар нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России, уточнили в ведомстве. Кроме того, они нанесли удары по живой силе и технике украинских военных в 128 районах.

Ранее 10 декабря авиация группировки войск «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ на купянском направлении в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и урочища Кринички. Накануне, 9 декабря, военные группировки «Центр» поразили две бригады ВСУ и одну бригаду украинской национальной гвардии на краснолиманском направлении.

Кроме того, российские войска нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром» на Украине и поразили цели. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.