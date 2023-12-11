Минобороны отчиталось о срыве трех попыток ротации ВСУ

Минобороны: военные сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные сорвали три попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Попытки ротации были сорваны в районе поселков Золотая Нива и Новодонецкое, сказал собеседник агентства.

Также артиллерия группировки нанесла удары по пунктам временной дислокации украинской 58-й мотопехотной бригады близ Урожайного и позициям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, добавил он.

Авиация, по словам Гордеева нанесла удары по украинским позициям в районе села Парасковиевка.

Накануне в ежедневной сводке российское Минобороны оценило потери украинской стороны на южнодонецком направлении примерно в 80 военнослужащих. Кроме того, по данным оборонного ведомства, украинские войска потеряли два автомобиля. Также военные нанесли удары по самоходным артиллерийским установкам (САУ) «Акация» и «Гвоздика», говорилось в сообщении министерства.