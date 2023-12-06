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Политика ,  
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Путин назвал дружескими отношения России и Саудовской Аравии

Путин: ничто не помешает развитию хороших отношений России и Саудовской Аравии

Ничто не способно помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с саудовским наследным принцем, председателем совета министров страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде.

«Ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. <...> Находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался Вашим приглашением приехать и пообщаться и с Вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Аль Сауд, в свою очередь, заявил, что Россия и Саудовская Аравия вместе работают «для достижения стабильности и развития всего мира». По его словам, за последние семь лет стороны достигли многого, в том числе в сферах энергетики, инвестиций и сельского хозяйства.

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Путин и Аль Сауд встречались в дворцовом комплексе короля Саудовской Аравии «Аль-Ямама». Вместе с президентом в королевство прибыла российская делегация, в которую среди прочих вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Перед визитом в Эр-Рияд Путин с той же делегацией посетил ОАЭ. Там он провел переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. На встрече Путин заявил, что отношения двух стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень».

Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию впервые с 2019 года. Тогда он провел переговоры с главами этих стран.

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Персоны
Владимир Путин Саудовская Аравия переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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