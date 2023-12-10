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Политика ,  
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Песков объяснил, почему Путина в ОАЭ сопровождали тяжелые истребители

Песков: в числе причин сопровождения Путина Су-35 — демонстрация техники

Песков объяснил, почему Путина в ОАЭ сопровождали тяжелые истребители
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Сопровождение борта президента России Владимира Путина истребителями Су-35 во время его визитов в ОАЭ и в Саудовскую Аравию, помимо обеспечения безопасности, преследовало цель продемонстрировать российскую технику. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал ее автор Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Новые кадры взлета сопровождавших борт Путина Су-35
Политика

Истребители Су-35С сопровождали борт Путина во время полета в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря. Самолеты несли штатное вооружение различного класса, истребители пилотировали летчики первого класса. От государств, через территории которых летел президент и сопровождавшие его борт Су-35С, были получены специальные разрешения на полет. Су-35 — тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе поколения 4++, способный нести как ракеты «воздух — воздух», так и вооружения для наземных ударов.

Песков ранее объяснял, что истребители привлекли для обеспечения безопасности президента на должном уровне. «Регион неспокойный, и если ОАЭ и Саудовская Аравия — это стабильные, безопасные страны, то окружение, регион смежный, безусловно, полон опасности и непредсказуемости», — говорил он.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин истребители Су-35 ОАЭ Саудовская Аравия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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