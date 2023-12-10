Песков объяснил, почему Путина в ОАЭ сопровождали тяжелые истребители

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Сопровождение борта президента России Владимира Путина истребителями Су-35 во время его визитов в ОАЭ и в Саудовскую Аравию, помимо обеспечения безопасности, преследовало цель продемонстрировать российскую технику. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал ее автор Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Истребители Су-35С сопровождали борт Путина во время полета в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря. Самолеты несли штатное вооружение различного класса, истребители пилотировали летчики первого класса. От государств, через территории которых летел президент и сопровождавшие его борт Су-35С, были получены специальные разрешения на полет. Су-35 — тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе поколения 4++, способный нести как ракеты «воздух — воздух», так и вооружения для наземных ударов.

Песков ранее объяснял, что истребители привлекли для обеспечения безопасности президента на должном уровне. «Регион неспокойный, и если ОАЭ и Саудовская Аравия — это стабильные, безопасные страны, то окружение, регион смежный, безусловно, полон опасности и непредсказуемости», — говорил он.